Fehler noch unbekannt Stromausfall in Saarburg und Umgebung

Gegen 14:59 Uhr kam es laut Netzbetreiber Westnetz zu einem Kabelfehler an einem unterirdischen 20.000 Voltkabel zwischen Okfen und Ayl. Die Ursache ist laut Betreiber noch nicht bekannt. Der Strom konnte durch Umschaltungen in den betroffenen Ortschaften Irsch, Ayl, Schoden, Okfen und Teilen von Saarburg nach 35 Minuten wieder hergestellt werden. Die Reparaturarbeiten am Erdkabel sollen laut Westnetz am Donnerstag beginnen. Einschränkungen für die Bevölkerung soll es dabei jedoch keine geben.