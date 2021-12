Blaulicht : Tödlicher Sturz - Mann stirbt auf Baustelle in Saarburg

Foto: TV/Frank Göbel

Saarburg Polizei und Gewerbeaufsicht haben den Vorfall auf dem Kasernengelände untersucht. Dort ist ein Mann in einen Aufzugschacht gestürzt und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Was bisher bekannt ist.

Ein Mann ist vergangene Woche Mittwoch auf einer Baustelle auf dem ehemaligen Kasernengelände in Saarburg in einen Aufzugschacht gestürzt und einen Tag später aufgrund der Verletzungen gestorben. Dies hat die Polizei Trier aktuell auf TV-Nachfrage bestätigt.

Laut Polizei, die nach dem Tod des Mannes eingeschaltet wurde, ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Gewerbeaufsicht sei vor Ort gewesen und habe die Situation überprüft. Es wird vermutet, dass der Mann die Absturzsicherung überwunden hat. Doch hat laut Polizei niemand den Sturz beobachtet.