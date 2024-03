Auf den Müll geworfen Unbekannte entsorgen illegal Schlachtabfälle in Saarburg

An der L 135 in Höhe der ehemaligen Mülldeponie wurden am Fahrbahnrand die Überreste von vermutlich 2 Schafen gefunden. Es wurden lediglich die Felle und Innereien der Tiere illegal entsorgt. Dies stellt einen Verstoß gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) dar.