Kapelle beschädigt : Unbekannte legen Brände im Leukbachtal in Saarburg - Polizei sucht Zeugen

Saarburg Die Polizei sucht Zeugen: In Saarburg haben Unbekannte Feuer gelegt und zwar in der Nähe von Siloballen und in einer Kapelle wurde Holzkreuze in Brand gesetzt.

Im Leukbachtal in Saarburg sind laut Polizei am Dienstag, 25. Oktober, gegen 19.25 Uhr zwei Brände gelegt wurden.

Zunächst wurde auf einer Wiese ein kleineres Feuer in unmittelbarer Nähe von mehreren Siloballen auf dem Boden entzündet. Zudem wurde die Folie an zwei Siloballen zerrissen. Zu einem Übergriff des Feuers auf die Siloballen kam es nicht, die Reste der glimmenden Brandstelle wurden durch die Feuerwehr Saarburg abgelöscht.

Im gleichen Zeitraum wurden in der nahgelegenen Banneux-Kapelle zwei kleinere Holzkreuze in Brand gesetzt. Dieser Brand wurde durch Passanten entdeckt, die das Feuer selbständig löschen konnten. Die Kapelle selbst wurde durch Rußablagerungen beschädigt.