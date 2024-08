49-Jähriger verletzt Nach Schüssen mit Luftdruckpistole in Saarburg: Polizei ermittelt Täter

Was war passiert? Am Donnerstag, 8. August gegen 0.10 Uhr, traf ein 49-jähriger Radfahrer an der Schiffsanlegestelle auf eine Gruppe. Dort ist er, wie in der Pressemeldung vom 8. August ausgeführt, von einer zunächst unbekannten männlichen Person mehrfach mit einer Luftdruckpistole beschossen und verletzt worden. Der Mann aus der VG Saarburg- Kell wurde stationär im Krankenhaus behandelt und konnte dieses nach einem operativen Eingriff zwischenzeitlich verlassen.