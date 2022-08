Kollision : Unfall auf der Sommerrodelbahn Saarburg - Teenager verletzt

Saarburg Auf der Sommerrodelbahn in Saarburg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, an dem mehrere Menschen beteiligt waren. Dabei wurde ein Teenager verletzt.

Die Polizei ist am Dienstag, gegen 14.57 Uhr zu einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Saarburg alarmiert worden. Dort wurde ein 16-Jähriger verletzt. Wegen des unwegsamen Geländes wurden auch unmittelbar die Feuerwehr Saarburg und entsprechende Rettungswagen gerufen.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einem Kurvenbereich am Ende der Sommerrodelbahn. Ein vorausfahrender Schlitten kam nahezu zum Stillstand, woraufhin die 16-jährige Urlauberin versuchte, den Schlitten von der Bahn zu nehmen.

Das bemerkte der nachfolgende Teenager zu spät und fuhr auf. Dabei zog er sich Verletzungen am Bein zu. Das Mädchen blieb unverletzt.

Der 16-jährige Urlauber wurde durch die örtliche Feuerwehr mit einer Trage geborgen. Das Mädchen konnte selbstständig das Gelände der Rodelbahn verlassen. Zur weiteren Behandlung wurde der Junge in ein Trierer Krankenhaus gebracht.