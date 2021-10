Blaulicht : Innerhalb kurzer Zeit: Zwei Unfälle in Saarburg, teilweise mit Verletzten

Innerhalb kurzer Zeit: Zwei Unfälle in Saarburg, teilweise mit Verletzten

Saarburg Die Saarburger Polizei musste am Dienstag zu gleich zwei Unfällen ausrücken. Beide Male wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In Saarburg haben sich am Dienstag zwei größere Unfälle ereignet. Die Polizei teilt mit, dass sie deswegen um die Mittagszeit zweimal ausrücken musste.

Zunächst zum ersten Unfall: Gegen 11 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug auf der Brückenstraße in Beurig in Richtung Innenstadt. Er striff dabei ein an der seite geparktes Fahrzeug. Er prallte anschließend auf die linke Heckpartie des davor geparkten Fahrzeuges. Dieser wiederum wurde auf das Heck des davor geparkten Fahrzeuges geschleudert, teilt die Polizei mit. Die Bilanz des Unfalls: Vier teilweise schwer beschädigte Fahrzeuge.