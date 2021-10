Unfall : Crash im Stadtverkehr: Sechs Insassen zweier Autos in Saarburg verletzt

Crash im Stadtverkehr: Sechs Insassen zweier Autos in Saarburg verletzt

Saarburg Nach einem Zusammenstoß in Saarburg mussten alle Insassen der beteiligten Autos ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge haben nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Am Freitag, den 29. Oktober 2021 ereignete sich gegen 13:50 Uhr in Saarburg, Im Hagen, ein Verkehrsunfall. Hierbei stießen zwei PKW frontal zusammen. Ein mit fünf Personen besetzter Seat verließ den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Richtung Stadtmitte. Das Fahrzeug fuhr zunächst auf der eigenen Fahrspur und kam im Anschluss auf die Gegenfahrspur. Hier stieß der PKW mit einem entgegen kommenden Mini Cooper zusammen, der mit einer Person besetzt war.