Polizei : Vectra beim Ausparken touchiert

Saarburg Zwischen 17.15 und 18 Uhr ereignete sich am Dienstag auf dem Parkplatz in der Straße Kunoweiher Höhe der Hausnummer 6 in Saarburg ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten, blauen Opel Vectra im Bereich der Fahrzeugfront.

Dabei entstand ein Sachschaden an der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.