Motiv noch unklar : 34-Jährige getötet – Mutmaßlicher Täter im Saarland festgenommen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Am Sonntag ist eine 34-Jährige in der Gemeinde Schmelz mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion

Ein 43-Jähriger soll am Sonntag (2. Oktober) seine 34 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben. Die Mutter des Tatverdächtigen soll das Opfer am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr leblos in dem gemeinsamen Haus gefunden haben. Sie verständigte daraufhin die Polizei und die Rettungskräfte. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen am mutmaßlichen Tatort widerstandslos festnehmen. Die Motivlage ist laut Polizei noch unklar.

Obduktion noch am Sonntag