Blaulicht : Sachbeschädigung am Trierer Blitzeranhänger

Trier In der Nacht auf Freitag kam es zu einer Sachbeschädigung am Blitzeranhänger in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In Trier kam es am Freitag, 01.November, gegen 4 Uhr zu einer Sachbeschädigung an dem Blitzeranhänger der Stadt. Besagter Anhänger war zur Tatzeit am Moselufer (Zurmaiener Straße) in Richtung Konz, kurz hinter der Jugendherberge am rechten Fahrbahnrand positioniert.

Mittels Farbe wurde durch derzeit unbekannte Täter der Anhänger, unter anderem mit dem Schriftzug "Bratva", beschmiert.

Eine Spezialfirma konnte die Farbe inzwischen wieder entfernen.