Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschädigen die Norma- und die Volksbank-Filiale Zerf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Zerf Einer oder mehrere Täter haben laut Polizei an der Norma- und an der Volksbank-Filiale in Zerf eine Sachbeschädigung begangen. Und zwar im Zeitraum von Dienstag, 27. April, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 28. April, 5 Uhr. Hierbei seien ein Schaukasten der Norma-Filiale zerstört sowie die Außenjalousien der Volksbank-Filiale stark beschädigt worden.

Die Schadenshöhe belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 800 Euro.

Hinweise zur Sache oder zu möglichen Tatverdächtigen an die Polizeidienststelle Saarburg unter Telefon 06581/91550.

(red)