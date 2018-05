später lesen Polizei Unbekannter zerkratzt Mercedes in Gerolstein Teilen

Ein Unbekannter hat einen am Freitag in Gerolstein geparkten Mercedes Benz mit Segeberger Kennzeichen an Motorhaube und Beifahrertür zerkratzt. Als der Eigentümer des Wagens zurückkam, stellte er mit Erschrecken den Schaden fest und alarmierte die Polizei. Die genau Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.