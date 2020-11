Blaulicht : Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Konz

Foto: Fritz-Peter Linden

Konz In der Konstantinstraße in Konz wurden in der Nacht vom 27. zum 28. November mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt. Es entstand Sachschaden an drei Fahrzeugen, die dort zu Parken abgestellt waren.