Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, erneut, wie bereits in den vergangenen Tagen, eine Glasscheibe mit einem Stein an der Grundschule in Neroth eingeschlagen. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun (06592/96260) oder die Polizeiwache Gerolstein (06591/95260).