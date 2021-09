Blaulicht : Sachbeschädigung an Hasborner Grundschule - Zeugen gesucht

Sachbeschädigung an Hasborner Grundschule - Zeugen gesucht

Hasborn In Hasborn haben Unbekannte an der Grundschule ein Kunstprojekt der Schüler beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, stellte die Schulleiterin der Grundschule am Montag fest, dass unbekannte Täter im unterrichtsfreien Zeitraum über das vorangegangene Wochenende ein am Außenzaun angebrachtes Kunstprojekt der Schüler durch massive Gewaltanwendung mutwillig beschädigt hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Wittlich, 06571/9260