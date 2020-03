Olzheim : Mutwillige Beschädigung an Dacia Duster

Symbolfoto. Foto: TV/Klaus Kimmling

Olzheim Ein schwarzer Dacia Duster ist am Samstag zwischen 15 und 8.30 Uhr des nächsten Morgens beschädigt worden. Laut Polizei parkte das Auto in dieser Zeit auf dem Parkplatz der Total-Tankstelle in Olzheim.

Er stand auf dem ersten Parkplatz zum Kreisverkehr hin und war sowohl von der Straße aus als auch von den anderen Parkplätzen sowie vom Tankstellengebäude aus gut sichtbar. Vermutlich wurde mit einem spitzen Gegenstand über die Motorhaube des Wagens gekratzt. Es entstanden drei lange Kratzer.