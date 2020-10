Zeugen gesucht : Sachbeschädigung an Weltkulturerbe - Porta Nigra beschmiert

Wer hat die Porta Nigra in Trier mit roter Farbe verunstaltet? Foto: TV/Polizei

Trier Mit Acrylfarbe verunstaltet und dann auch noch mit roter Farbe. So geschehen an der Porta Nigra in der Nacht auf Samstag, wie die Polizei heute mitteilt.

Das Trierer Wahrzeichen und UNSECO-Weltkulturerbe Porta Nigra ist in der Nacht von Freitag, 16.10., auf Samstag, 17.10., unbekannten Sprayern zum Opfer gefallen.

Die haben laut Polizei die Außenfassade des Römertors mit roter Acryl-Farbe beschmiert. Zudem wurde ein unmittelbar angrenzender Straßenzug ebenfalls verunreinigt.

Eine vor Ort aufgefundene Acryl-Farbdose wurde die Polizei Trier sichergestellt und ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.