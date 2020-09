Sachbeschädigung : Unbekannte besprühen in Bausendorf Gehwege und Mauern

Unbekannte besprühen in Bausendorf Gehwege und Mauern

Bausendorf Polizei sucht Hinweise zu Sachbeschädigungen durch Farbschmiereien

In Bausendorf haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 19. September, 20 Uhr, und Sonntag, 20. September, 7 Uhr Im Hageflur/Industriegebiet und an der B 49 Gehwege, Stromverteilerkasten, Leitpfosten und private Mauern mit Sprühdosen beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, verwendeten die Täter die Farben Pink und Blau.