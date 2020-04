Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Gebäude von Großbäckerei in Biebelhausen durch Graffiti

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Unbekannte haben laut Polizei am Lagergebäude einer in Ayl-Biebelhausen ansässigen Großbäckerei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht, indem sie die Außenwände des Gebäudes großflächig mit Graffiti besprühten.

Die Sachbeschädigung sei im Zeitraum von Samstag, 18. April, 12 Uhr, bis Montag, 20. April, 16 Uhr, begangen worden.

Die Halle befindet sich im Außenbereich der Ortslage Biebelhausen, oberhalb der Produktionsstätte.