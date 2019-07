Blaulicht : Fensterscheibe mit Stein eingeschlagen

Foto: TV/Frank Göbel

Dackscheid Zwischen Samstag, 13. Juli, gegen 16 Uhr, und Montag, 15. Juli, gegen 7 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern eine Fensterscheibe einer Wohnung in Dackscheid mit einem Stein eingeworfen. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Straße ,,Am Herrenweg‘‘ in Dackscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken