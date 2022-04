Polizei : Sachbeschädigung in der Wittlicher Innenstadt

Wittlich Wie die Polizei mitteilt, sollen Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 13. April ab 18 Uhr, bis Donnerstag, 14. April, 15.45 Uhr, die Markise an einem Friseursalon in der Neustraße in Wittlich beschädigt haben.

