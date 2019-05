Sachbeschädigung : Unbekannte schlagen Fenster ein

Hoxel Vermutlich während der Kirmes in Hoxel ist ein Bleiglasfenster der Kapelle eingeschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 06533/9374-0.

(red) Unbekannte Täter haben in der Nacht vom Samstag auf Sonntag ein Bleiglasfenster der Kapelle in Morbach-Hoxel mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein rückwärtiges Fenster der Kapelle beschädigt. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Tat zum Zeitpunkt der Kirmesveranstaltung im Ort verübt wurde, bittet die Polizei Morbach die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06533/9374-0.