Blaulicht : Sachbeschädigung in Konz: Autofenster eingeschlagen

In Nähe von Möbel Martin in Konz schlugen die Täter die Scheibe eines grauen Renault ein.

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es in der Nacht von Samstag, 29. Mai, auf Sonntag, 30. Mai, auf einem Parkstreifen vor dem Auslieferungslager der Firma Möbel Martin in Konz. Das wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen gemeldet.