Sachbeschädigung : Unbekannte besprühen in Saarburg Autos mit Sprühlack

Saarburg Polizei bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen an zwei Autos in Saarburg

Unbekannte haben in der Nacht vom Samstag, 22. auf Sonntag, 23. Mai, in Saarburg, in der Hubertusstraße, in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr, zwei dort abgestellte Autos beschädigt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Pkw waren in Höhe der Anwesen Nr. 29a und 23 auf den dortigen markierten Stellplätzen am Fahrbahnrand der abschüssigen Straße im Abstand von etwa 100 Metern abgestellt. Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei die Fahrzeuge jeweils im Bereich der hinteren amtlichen Kennzeichen mit neongelbem Sprühlack bespritzt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.