Polizei : Unbekannte kippen Grabstein auf „Ehrenfriedhof“ in Binsfeld um

Foto: TV/Klaus Kimmling

Binsfeld Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Samstag auf dem "Ehrenfriedhof" in der Kirchstraße in Binsfeld zwei Grabsteine umgekippt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Außerdem haben sie ein Sandsteinkreuz von einem Altar demontiert.