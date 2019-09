Polizei : Sachbeschädigung und Beleidigung

Pelm (red) Unbekannte haben laut Polizei zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein vor einem Einfamilienhaus in der Gerolsteiner Straße in Pelm aufgestelltes Verkaufsschild einer Immobilienfirma mit einem beleidigenden Schriftzug plakatiert.

Beim Entfernen des Schriftzugs wurde das Schild beschädigt. Hinweise an die Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260, oder in Daun, Telefon 06592/96260.