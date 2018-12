später lesen Polizei Beschädigungen in Dauner Innenstadt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Polizei hat einen 28 Jahre alten Mann aus dem Vulkaneifelkreis in Gewahrsam genommen, der am späten Samstagabend in der Wirichstraße in Daun einen Blumentopf auf die Straße geschmissen und dabei gewesen sein soll, Plakate runterzureißen.