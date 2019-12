Blaulicht : Sachbeschädigungen in der alten Fußgängerzone Gerolstein

Gerolstein Drei Täter haben in der ehemaligen Fußgängerzone in Gerolstein randaliert.

Drei Täter im Alter von 19 bis 27 Jahre aus dem Großraum Nordrhein-Westfalen haben am Freitag, 27. Dezember, gegen 23.15 Uhr in der ehemaligen Fußgängerzone in Gerolstein (Hauptstraße) Dinge beschädigt. An mehreren Ladengeschäften haben sie Kellerfensterabdeckungen ausgehoben und Blumenkübel umgeworfen.