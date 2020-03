Polizei : Sachschaden bei Unfall

Bereborn (red) Ein 46-Jähriger war am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Postauto auf der Dorfstraße in Bereborn (Verbandsgemeinde Kelberg) unterwegs. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 66 Jahre alten PKW-Fahrers aus der Verbandsgemeinde Kelberg.

