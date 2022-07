Nachlöscharbeiten : Feuerwehr muss erneut im Sägewerk Hermeskeil löschen

Foto: Agentur Siko 13 Bilder Nachlöscharbeiten am Sägewerk Hermeskeil

Hermeskeil Die Feuerwehr musste am späten Donnerstagabend erneut zum Sägewerk nach Hermeskeil ausrücken, in dem einen Tag zuvor ein Großfeuer ausgebrochen war. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

Gegen 20.40 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr erneut alarmiert, nachdem erst am frühen Morgen die Löscharbeiten nach dem Großbrand in dem Sägewerk beendet worden waren.

Die Feuerwehren Hermeskeil und Reinsfeld rückten wegen Nachlöscharbeiten am Donnerstagabend aus. Die Wehrleute waren schnell zur Stelle und konnten den Brand bald unter Kontrolle bringen. Nähere Angaben zu dem Einsatz gab es am Abend noch nicht. Die Polizei Hermeskeil sagte, dass es um Nachlöscharbeiten gehe und der Einsatz noch andauere. Es handele sich aber nicht um einen Großbrand wie am Vortag.