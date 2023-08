Schreckliche Tat in Wittlich 28-Jähriger auf Säubrennerkirmes erstochen: Polizei nimmt zwei tatverdächtige Männer fest

Die Kreisstadt Wittlich steht unter Schock. Zu Beginn der Säubrennerkirmes, eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz, hat sich ein tödlicher Streit entwickelt, bei dem ein 28-jähriger Wittlicher sein Leben verloren hat. Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Samstag, 19. August, gegen 2.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Trierer Straße im Festbereich der Säubrennerkirmes gerufen. Ein 28-Jähriger erlitt auf dem Veranstaltungsgelände in der Innenstadt Stichverletzungen, an denen er starb. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.