Blaulicht : 15-jähriger Radfahrer prallt ungebremst gegen Auto

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in Salmtal gegen ein parkendes Auto geprallt. Dabei wurde er verletzt.

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich bei einem Unfall am Freitagabend in der Salmstraße verletzt. Auf Höhe des Salmhotels übersah er laut Polizei ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und prallte nahezu ungebremst auf das Heck des Fahrzeugs.

Der Radfahrer zog sich Verletzungen im Gesicht zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde im Heckbereich, insbesondere an der Heckscheibe, beschädigt. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, ein RTW und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich. Zeugenhinweise an die Polizei in Wittlich unter Telefon 06571/926-0.