Erschwerter Einsatz : Müllwagen steht in Salmtal in Flammen (Fotos/Video)

Foto: Agentur Siko 22 Bilder Müllwagen in Salmtal in Flammen

Salmtal Ein Müllwagen hat am Mittwochmittag in der Straße „Am Rauen“ in Salmtal gebrannt. Warum sich die Löscharbeiten als besonders schwierig herausstellten.

Zu einem brennenden Müllwagen musste am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr in die Straße "Am Rauen" in Salmtal ausrücken. Nach Informationen des Wehrleiters der VG Wittlich-Land, David Backendorf, ließ sich die Heckklappe des Wagens zunächst nicht öffnen, was den Löscheinsatz verzögerte. Mit Hilfe eines örtlichen Bauunternehmers der einen Radlader zur Verfügung stellte, konnte dann die Klappe geöffnet und der Müll ausgeräumt und abgelöscht werden.