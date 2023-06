25 Haushalte betroffen Stromausfall in Salmtal - Umgestürzter Kran bleibt in Oberleitung hängen (Fotos)

Salmtal · Ein mobiler Baukran ist am Dienstagmorgen in Salmtal bei Dachdeckerarbeiten umgefallen. Der Strom an der Straße „Im Erbesfeld“ musste für die Dauer der Bergung abgestellt werden.

13.06.2023, 14:05 Uhr

9 Bilder Umgestürzter Kran bleibt in Oberleitung hängen 9 Bilder Foto: Agentur Siko