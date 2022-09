Etliche Helfer im Einsatz : Salzsäure aus Lkw ausgetreten: A3 bei Köln bleibt noch bis zum Freitagabend voll gesperrt

Update Rösrath Aus einem Lkw ausgelaufene Salzsäure hat zu einer Vollsperrung der Autobahn 3 bei Köln geführt. Nach Angaben der Feuerwehr ist an dem mit 24 Tonnen Salzsäure beladenen Lastwagen eine Schweißnaht undicht.

Der an der Raststätte Königsforst bei Rösrath Richtung Frankfurt stehende Lkw müsse mit Spezialschläuchen in Ersatztanks entladen werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Zugleich laufe weiter die aggressive Flüssigkeit aus dem defekten Tank aus, der nicht abgedichtet werden könne. Damit es keine Verwirbelungen im Gefahrenbereich gebe, sei nach der Fahrtrichtung Frankfurt auch die Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt worden.