Unfall : Sattelschlepper kippt bei Ehrang um - Fahrer schwer verletzt (Update)

Update Trier-Ehrang Bei Trier-Ehrang ist am Sonntagmittag ein LKW umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Sattelzug kurz nach 11.30 Uhr auf der A64a (B 52 alt) aus Luxemburg in Richtung Hermeskeil unterwegs. Am Ende eines abschüssigen Streckenabschnitts geriet der Laster aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve erst in die Mittelleitplanke und in die Außenschutzplanke und kippte dann auf die linke Fahrzeugseite und rutschte auf die Gegenfahrbahn.