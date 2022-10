Blaulicht : Sattelzug beschädigt Schiefermauer in Leiwen

Leiwen Der Anhänger eines Sattelschleppers kollidierte in Leiwen mit einer Schiefermauer und beschädigte sie. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Sattelzug fuhr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr aus der Liviastraße kommend in den Kreisverkehr in der Mühlenstraße in Leiwen. Dabei scherte der Anhänger des Gespanns aus und kollidierte beim Verlassen des Kreisverkehrs mit dem Mauerwerk einer Schiefermauer. Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Matthiasstraße fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.