Verkehr : Fahrer verliert kontrolle über Sattelzug

Densborn (ots) Auf der Gefällstrecke vor Beginn einer Rechtskurve auf der L 33 hat der Fahrer eines Sattezuges am Mittwoch, 12. August, 15 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus.

Der Fahrer war demnach von Neustraßburg in Richtung Densborn unterwegs. In einer Drehbewegung schleudert der Sattelzug in die Schutzplanke links, so dass er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen kam . An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Die Schutzplanke ist auf einer Länge von rund . 40 Metern beschädigt. Im Rahmen des Unfalles waren im Einsatz die Wehren Densborn/ Mürlenbach/ Birresborn, die Straßenmeisterei Kyllburg und eine Streife der Polizeiwache Gerolstein. Bis zur vollständigen Bergung war die Landstraße für den Durchgangsverkehr für etwa vier Stunden komplett gesperrt.