Schabernack von Jugendlichen wird in Neumagen-Dhron zur Straftat

Nach Vermutung der Polizei soll ein Schabernack, den Jugendliche angestellt haben sollen, in einer Straftat gemündet sein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, weil Jugendliche in Neumagen-Dhron in der Nacht zum Sonntag einen Pflasterstein vor den Vorderreifen eines geparkten Autos im Bereich der Straßenbaustelle in der Brückenstraße in Dhron gelegt haben sollen. Von Christian Moeris