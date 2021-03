Vandalismus : Schaden an Sporthaus in Daleiden entdeckt

Schaden an Sporthaus in Daleiden entdeckt

Daleiden Am Sporthaus in Daleiden haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht. Die Prümer Polizei sucht Zeugen.

Das Sporthaus des SV Daleiden wurde beschädigt. Der Schaden wurde bereits am Freitag, 26. Februar entdeckt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Fenster wurde beschädigt, außerdem wurde der darunterliegende Teil der Fassade beschmiert. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Mittwoch, 24. Februar, 19 Uhr bis Freitag, 26. Februar, 19 Uhr an.