Sturm „Yulia“ lässt Bäume in der Region Trier umstürzen (Fotos)

Trassem/ Zerf/ Morbach Ein Sturmtief ist am Sonntag über die Region gezogen. Dabei stürzten einige Bäume um, und Straßen mussten gesperrt werden.

Auf die B 269 rückte die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr aus, um einen Baum zwischen Morbach und Birkenfeld an der Kreuzung nach Allenbach zu beseitigen. Auf der K105 zwischen Kommen und Wederath schnitt die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr einen umgestürzten Baum weg.

Um 18.15 Uhr kam es in Trier- Ruwer zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In der Straße „Im Paulinsgarten“ stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus und drohte in die Stromleitung abzurutschen. Das konnte die Feuerwehr verhindern und schnitt den umgestürzten Baum klein. Der Einsatz für die Berufsfeuerwehr I und II dauerte mehr als zwei Stunden.