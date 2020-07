Großkampenberg/Kesfeld : Fünf Schafe im Islek gerissen: Wolf oder Hund?

Großkampenberg/Kesfeld Auf einer Weide eines Anwesens zwischen Kesfeld und Großkampenberg sind am Freitag, 17. Juli, am späten Abend, insgesamt fünf Schafe, gerissen worden, vermutlich von einem Hund oder einem Wolf.

Aus den Bisslöchern wurden Abstriche von Speichel genommen und an ein Labor geschickt. Die Auswertung dort könne wegen des hohen Proben-Aufkommens bundesweit jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagt Leah Nebel.

Nach Aussage eines TV-Lesers soll es in dem betreffenden Gebiet mehrere Sichtungen eines Wolfs gegeben haben. Michael Back von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft im rheinland-pfälzischen Trippstadt, der für die Bundesländer das Wolf-Monitoring macht, ist ebenfalls in Kenntnis gesetzt worden. Wer Bilder oder Informationen zu diesem oder einem ähnlichen Fall hat, kann sich an die Forschungsanstalt wenden.