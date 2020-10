Kriminalität : Scheckkartenbetrug: Polizei sucht Zeugen

Springiersbach/Bernkastel-Kues (red) Nach einem Spaziergang in Springiersbach am 27. März 2020 hat ein Mann gegen 14.30 Uhr seine Geldbörse mit verschiedenen Scheck- und Kreditkarten sowie persönlichen Papieren verloren.

Offensichtlich fand ein bisher Unbekannter die Geldbörse, unterschlug den Fund und schaffte es, bereits um 15.24 Uhr einen dreistelligen Bargeldbetrag vom Konto des Geschädigten an einem Geldausgabeautomaten der Sparkassenfiliale Mittelmosel in Bernkastel-Kues abzuheben. Hierzu nutzte er die im Portemonnaie befindliche Scheckkarte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Im Rahmen der Ermittlungen, die bisher zu keinem Ergebnis geführt haben, veröffentlicht die Kriminalpolizei Wittlich nun Fotos, die den Täter bei der Abhebung am Geldausgabeautomaten der Sparkassenfiliale in Bernkastel-Kues zeigen. Bei einem weiteren Abbuchungsversuch in einer Filiale der Raiffeisenbank in Ernst (Kreis Cochem-Zell) wurde die zwischenzeitlich gesperrte Karte eingezogen.