Großeinsatz der Feuerwehr : Scheune brennt in Bekond aus

Bekond In Bekond ist am Mittwochnachmittag eine Scheune komplett ausgebrannt. 120 Wehrleute waren im Einsatz.

Gegen 14.45 Uhr heulten die Sirenen, als in Bekond eine Scheune in Flammen stand. Etliche Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde rückten an und löschten in einem fast fünfstündigen Einsatz den Brand. In der Scheune waren Werkzeuge gelagert, dort stand auch ein Auto, das den Flammen zum Opfer fiel. Die Scheune brannte komplett aus, ein angrenzender Wohntrakt und ein Wohnhaus wurden nach Angaben des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Schweich, Alexander Loskyll, erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch ungeklärt. Im Einsatz waren 120 Wehrleute der Feuerwehren aus Schweich, Bekond, Föhren, Hetzerath, Riol, Fell, Longuich, Leiwen, Kenn, Ensch, Köwerich und Trier, die Einsatzleitung, das DRK Schweich, die Polizei und die DLRG.