Schadenursache noch offen Scheunenbrand bei Bitburg in der Nacht zum Sonntag - 80 Einsatzkräfte vor Ort

Bitburg-Irsch · In der Nacht zum Sonntag hat in Bitburg-Irsch eine Scheune in Flammen gestanden. Was dazu bisher bekannt ist.

11.02.2024 , 11:35 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat