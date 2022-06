Blaulicht : Scheunenbrand in Roscheid: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Roscheid Ein Feuer an einem Fahrzeug löste am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Roscheid aus. Die Einsatzkräfte konnten schlimmeres verhindern. Doch der Schaden ist hoch.

Am gestrigen Freitag, den 3. Juni 2022, kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Ortschaft Roscheid, teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei bei Arbeiten in einer Scheune zunächst ein Fahrzeug in Brand geraten bevor das Feuer auf die gesamte Scheune übergriff.