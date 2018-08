später lesen Polizei Schild beschädigt und geflüchtet Teilen

(red) Ein Unbekannter hat am Freitag oder Samstag – vermutlich beim Rückwärtsfahren – die Leuchtreklame eines Versicherungsbüros in der Petersstraße beschädigt und ist danach geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass er mit einem größeren Wagen unterwegs war, da das Werbeschild in einer Höhe von 2,50 Metern hängt.