Polizei sucht Zeugen : Schild umgefahren und geflüchtet

Walsdorf (red) Die Polizei sucht den Fahrer, der am Montag, 5. Juli, zwischen 12 und 21.25 Uhr am Kreisverkehr Walsdorf (L 27/B 421) ein Verkehrszeichen mit Rohrpfosten umgefahren hat und geflüchtet ist. Der Unfallverursacher, so die Polizei, habe den Kreisverkehr aus Richtung Rockeskyll kommend befahren.

