Polizei sucht Zeugen : Schilderdiebe auf Tour in der Vulkaneifel

Duppach/Oos/Kopp Unbekannte Schilderdiebe sind derzeit in der Vulkaneifel unterwegs. So sind zwischen dem 22. Juni und dem 11. Juli, so berichtet die Polizei, im Bereich Duppach, Oos und Kopp mehrere Verkehrszeichen gestohlen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben der Ortstafel Duppach, Oos und Kopp haben die Diebe ein Gefahrzeichen „Viehtrieb“ und ein „Tempo 50“-Zeichen mitgenommen. „Durch die fehlenden Verkehrszeichen könnte es für Verkehrsteilnehmer zu gefährlichen Situationen kommen“, warnt die Polizei.